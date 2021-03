Samourai du Toth voortijdig uit de sport

Julia Krajewski heeft haar toppaard Samourai du Thot (v. Milor Landais) met een vervroegd pensioen laten gaan. De vijftienjarige Frans gefokte ruin, waarmee ze sinds afgelopen december weer terug was in het Olympisch kader, heeft te kampen gehad met een ernstige infectie, die hem bijna fataal werd en een oog gekost heeft. "Ondanks alles wat er gebeurd is gaat het nu best goed met hem en hij mag gaan genieten van een pensioen dat bij hem past", liet de amazone weten.

“Ik ben er kapot van dat ik moet melden dat ik Samourai du Thot uit de sport heb terug getrokken omdat hij een oog moet missen”, begint Krajewski haar verhaal op instagram. “Hij had zo’n ernstige infectie dat we, om zijn leven te redden, zijn oog hebben moeten verwijderen.”

‘Meer bereikt dan ik had gehoopt’

“Samen hebben we meer bereikt dan ik ooit had gehoopt toen ik hem kreeg als een brutale vijfjarige”, aldus de Duitse amazone. “Van de 56 wedstrijden die we hebben gereden, won hij achttien keer en eindigde hij veertig keer in de top vijf, waarbij hij nauwelijks een balk raakte en een van de snelste paarden ter wereld werd. Het winnen van talloze 4*, de 5* in Luhmühlen 2017, Duits kampioen worden en meedoen aan twee grote kampioenschappen is slechts een klein beetje van wat dit speciale kleine paard heeft bereikt. Ik had graag nog wat xc-parcoursen met hem willen afleggen en hoopte op een happy end tot de allerlaatste, maar het mocht niet zo zijn.”

Successen

De meest recente successen van het duo waren de overwinningen in Arville en Strzegom eind vorig jaar, maar de twee wonnen in 2019 ook al drie van de vier wedstrijden waar ze aan de start verschenen.

Bron: St-Georg