Sandra Auffarth aan de leiding in CCI4* Italië

De Duitse eventingamazone Sandra Auffarth staat met de twaalfjarige Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly) op de eerste plaats in de lange vierster van Pratoni del Vivaro, na de dressuur en de cross. De Franse Maxime Livio volgt binnen een balk op de tweede plaats, met Carouzo Bois Marotin (v. Kannan). Komend jaar zullen de Wereldkampioenschappen plaatsvinden op deze locatie vlakbij Rome, dit jaar is de laatste vierster van het seizoen hier.

Auffarth reed naar 27,5 strafpunten in de dressuur. Dat was de vijfde positie. Maar een foutloze crosscountry bracht haar aan kop. Auffarth was de enige van het slechts 18-koppige deelnemersveld die de nul wist te houden de cross.

Wilken voorlopig achtste

Jordy Wilken is ook in Italië en staat met zijn toppaard Burry Spirit (v. Casco) voorlopig achtste. De Nederlander moest zich met zijn andere paard Curacao terugtrekken na weigeringen in de cross.

Tussenklassement

Bron: Horses.nl