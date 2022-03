Sanne de Jong met Enjoy na dressuur aan de leiding in 4* Montelibretti

In Italië vindt deze week de 2de week van de Italiaanse eventing tour plaats. Nederlands amazone Sanne de Jong maakte de reis met haar paarden waaronder haar EK paard Enjoy. Na de dressuur gaat zij aan de leiding met 28.10 strafpunten.

Met haar andere paard Jersey MBF staat de Jong in de 3*-L op een voorlopig 2de plaats. Met Enjoy zal De Jong morgen eerst springen en is de cross het afsluitende onderdeel op zondag. Met Jersey MBF zal ze morgen in actie komen in de cross en vindt op zondag het springen plaats.

