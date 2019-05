Scuderia 1918 breidt verder uit met de aankoop van twintig eventingpaarden

Het Scuderia 1918-project groeit gestaag en heeft onlangs twintig paarden aan het eventingteam toegevoegd. Het Italiaanse bedrijf van paardenliefhebbers Emanuele en Maria Anchisi investeerde al eerder in diverse springpaarden en richt zich na de springsport nu ook op eventing.

In december vorig jaar werd Scuderia 1918 al voor de helft eigenaar van de hengsten Halifax van de Kluizebos (v. Heartbreaker) en Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve). Nu is door het ambitieuze Italiaanse echtpaar ook een eventingteam opgezet en zijn meerdere eventingpaarden aangekocht. Inmiddels zijn twintig eventingpaarden aan de stal toegevoegd.

Jonge talenten

Sommige van deze eventingpaarden springen al op 4*- en 5*-niveau, maar het bedrijf groeit nog steeds met de aanschaf van veel nieuwe jonge en getalenteerde vierbenige atleten. De jonge talenten zullen deelnemen aan een uitgebreid ​​trainings- en sportprogramma dat hen moet klaarstomen voor wedstrijden op het allerhoogste niveau. Met een lange termijn visie en een zeer professioneel team van topruiters en -management heeft Scuderia 1918 in Engeland een project opgebouwd, waarbij het welzijn van de paarden de allerhoogste prioriteit heeft.

Persoonlijk trainingsprogramma

De eventingpaarden zijn in Engeland toevertrouwd aan de Sunhill Stud, dat beheerd wordt door de Italiaan Francesca Pollara. De Australische internationale eventer Kevin McNab is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de paarden, zowel in de training als in de wedstrijden. De Engelse eventer Holly Woodhead helpt hem thuis en op shows. Elk paard heeft een persoonlijk trainingsprogramma dat is afgestemd op leeftijd, fysieke kenmerken, persoonlijkheid, atletische en sportieve vaardigheden en individuele behoeften om hen te helpen een langdurige en stabiele carrière te realiseren.

Bron: Grandprix-Replay