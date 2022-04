Startvolgorde Badminton Horse Trails bekend

De loting werd live op Facebook uitgezonden op de Facebook-pagina van de Badminton Horse Trails. De hertog en hertogin van Beaufort waren degene die de namen met nummers trokken die vervolgens voorgelezen werden door presentator Rupert Bell.

Harry Meade uitkomend voor Engeland draagt startnummer 1. Hij zal een keuze moeten maken welk paard hij als eerste rijdt aangezien hij met drie paarden staat ingeschreven. Ruiters mogen slechts twee paarden starten.

Alle paarden die nog op de reservelijst staan zijn opgenomen in de Badminton Horse Trials loting. Dit is inclusief de meerdere paarden die een ruiter heeft ingeschreven. In totaal zijn er 118 namen en nummers opgenoemd.

Badminton Horse Trails vindt plaats van 4-7 mei 2022 en geldt als een van de zwaarste eventing wedstrijden ter wereld.

Klik hier voor de lijst

Bron: Eventingnation