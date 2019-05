Successen voor Tomoto, Macpherson en Tattersail op eerste dressuurdag

Na de dressuurproeven voor de eerste twee 4*-groepen op de Chatsworth Horse Trials gaan Ibby Macpherson en Kazuma Tomoto voorlopig aan de leiding. Behalve deze twee haalde alleen Gemma Tattersail nog een resultaat boven de zeventig procent.

In de eerste groep staat Tomoto met Brookpark Vikenti (Master Imp x Ballysimon) met een totaal van 73,54% (26,5 strafpunt) royaal bovenaan. De voorlopige tweede plek in deze groep is voor Alexander Whewall met Chakiris Star (Chakiris xx x Welcome Diamond) met een totaal van 69,44%(30,6). Tattersail kwam in deze rubriek aan de start met Chilli Knight (Chilli Morning x Rocky King) en kreeg 68,40% (31,6) voor haar proef.

Tweede groep

Macpherson kreeg in de tweede groep met een totaal van 72,40% (27,6) de hoogste score met Ballingowan Diamond (Welcome Diamond x Pharmante). Tattersail en Jalapeno III (Chilli Morning x Shaab xx) volgden op de tweede plek met 71,77% (28,2).

Morgen staat er nog een keer dressuur op het programma in Chatsworth en dan komen onder andere Tim Lips en Althea Bleekman nog aan de start.

Uitslag

Bron: Horses.nl