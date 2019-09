Succesvolle eventer Windsome Adante overleden

Windsome Adante (Saunter xx x Charlottesville xx), één van de meest succesvolle eventingpaarden in de geschiedenis, is op 26-jarige leeftijd overleden. De Brits-gefokte ruin was onder de Amerikaanse amazone Kim Severon meervoudig medaillewinnaar op Olympische Spelen en Wereldruiterspelen. Dan, zoals hij werd genoemd, won drie keer de Rolex Kentucky CCI4*.

“Zoveel eerste keren in de eventing kwamen voor mij voort uit mijn partnerschap met Dan: Badminton, de Olympische Spelen, de Wereldruiterspelen, Burghley en nog veel meer”, vertelt Severon. “Nu ik terugdenk aan onze tijd samen, komen twee woorden in me op: kansen en dankbaarheid. Het was een geweldige, once-in-a-lifetime-kans om een paard als Dan te treffen. We kregen steun en support van zoveel geweldige mensen.”

Bron: Horse & Hound