Teamplayer en motivator Andrew Heffernan volgt Bettina Hoy op als bondscoach eventingteam

Andrew Heffernan is de nieuwe bondscoach van de eventingruiters van TeamNL. De in Engeland gevestigde Heffernan volgt hiermee de Duitse Bettina Hoy op. Heffernan heeft zelf op het hoogste niveau in de sport gepresteerd en was onder meer lid van het Nederlandse team dat historisch brons won op het WK in 2014.



Andrew Heffernan staat bekend als een enorme teamplayer en motivator, iets wat de eventingruiters na de teleurstelling van het missen van het teamticket voor Tokio goed kunnen gebruiken. Ook als trainer, ruiter en course designer heeft Heffernan zijn sporen ruimschoots verdiend. Heffernan volgde in Engeland goed aangeschreven trainers- en coach-opleidingen. Hij is British Eventing Accredited trainer en Level 3 coach.

Afspraak voor 2020

Andrew Heffernan heeft zijn basis op het unieke Somerford Park Farm in Cheshire. Op dit enorme hippisch centrum zijn trainingen op alle niveaus en in alle hippische disciplines mogelijk. Jaarlijks worden er ook meerdere internationale evenementen georganiseerd. Hoogtepunten uit de ruiterloopbaan van Heffernan zijn deelname aan de Olympische Spelen in Londen 2012 en het wereldkampioenschap van 2014 in Caen. Het Nederlandse eventingteam won daar een historisch bronzen teammedaille.

De afspraak die nu gemaakt is met Heffernan geldt voor 2020 en zal aan het einde van komend jaar worden geëvalueerd. Met twee individuele startplaatsen voor de Olympische Spelen van Tokio zal dat uiteraard het belangrijkste sportieve doel zijn in 2020.

Niet op belangrijke momenten

“Ik was verrast toen ik werd benaderd voor deze functie, maar heb er heel veel zin in. Het begeleiden van ruiters is iets wat ik heel graag doe en ik kijk uit naar deze kans. Mijn eigen paarden zal ik zeker blijven rijden, maar uiteraard niet op de observatiewedstrijden, landenwedstrijden en andere belangrijke momenten. Komend jaar houd ik alleen een paar van mijn betere paarden en in Engeland zijn er genoeg mogelijkheden om die uit te brengen.”

‘Veel geleerd’

De Duitse Bettina Hoy was drie jaar bondscoach van de Nederlandse eventingruiters, maar wist met het team geen startbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio binnen te halen. In overleg hebben de KNHS en Bettina Hoy besloten hun samenwerking aan het einde van 2019 te beëindigen. Bettina blijft, buiten KNHS-verband, beschikbaar voor het trainen van individuele Nederlandse leerlingen voor het bereiken van hun topsportdoelstellingen.

Bettina Hoy meldt bij haar vertrek: “Ik heb veel geleerd de afgelopen drie jaar. Niet alleen over de functie van trainer en begeleiden van een team als bondscoach, maar ook over mijzelf. Ik ben de KNHS dank verschuldigd voor de geweldige kans en ervaring die ze mij geboden hebben. Nu kijk ik er naar uit om weer meer tijd te hebben voor mijn privé-leerlingen, het geven van clinics, maar vooral ook om zelf weer meer te rijden. Misschien kan ik zelfs mijn droom verwezenlijken om Grand Prix dressuur te rijden. Ik wens mijn opvolger en het Nederlandse team het beste.”

Met vertrouwen en goede adviezen

Technisch directeur van de KNHS Maarten van der Heijden is enthousiast over de komst van Heffernan. “Ik ben blij dat we Andrew Heffernan bereid hebben gevonden deze functie het komende jaar in te vullen. Hij is een goede trainer en ruiter, maar ook een enorme teamplayer. Mede door zijn enorme – vooral in Engeland opgedane- ervaring weet hij ruiters met vertrouwen en goede adviezen de cross in te sturen. Dat heeft hij ook als lid van het Nederlands team al vele malen laten blijken. Ook de ruiters waarmee we hebben overlegd zijn enthousiast over de komst van Heffernan.”

