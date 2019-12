Thibault Fournier weer te paard na ongeluk

Net voor de kerst postte Thibault Fournier een foto van zichzelf op zijn Facebookpagina op de rug van Siniani De Lathus (v. Volchebnik xx), het paard waar hij in 2018 in Pau zijn internationale debuut won.

In oktober dit jaar kwam Fournier met zijn paard ten val in de cross van Pompadour. Na de val raakte hij in coma, waar hij na tien dagen uit kwam. Thibault Fournier is een van de opkomende jonge talenten in Frankrijk. Naast zijn overwinning in Pau waarmee hij de jongste CCI4*- (tegenwoordig CCI5*) winnaar werd ooit, boekte hij al meerdere internationale successen bij de jeugd. Waaronder ook de tweede plaats op Bramham in de U25-CCI3 * (nu CCI4 * -L) vorig jaar.

Hindernis 21

De moeder van Thibault, Isabelle, gebruikt de metafoor van de overwonnen hindernissen om elke kleine vooruitgang te verduidelijken. Deze keer heeft haar zoon hindernis 21 overwonnen en is op weg naar de finish.

Vroeg kerst

Thibault vertelt in zijn bericht: “Het was een beetje vroeg kerst dit weekend! Ik heb inderdaad op mijn trouwe Siniani kunnen rijden en het is mijn grootste kerstcadeau! Ik zet nu weer even een stapje terug, maar het was al een groot geluk om mijn voet in de stijgbeugel te kunnen zetten ”,

Bekijk hier het Facebookbericht:



Bron: Horses.nl/Thibault Fournier Eventing