Thierry van Reine wint lange 2*, Snepvangers vierde

De CCI2*-L in Oudkarspel was voor de Nederlandse ruiter Thierry van Reine met Classic Royetta (v. Royal Class). Van Reine pakte direct in de dressuur de leiding met slechts 23,9 strafpunten en reed in het springparcours 2 fouten voor tijd. Na een foutloze cross was hij eerste met 25,9 strafpunten totaal. Kristy Snepvangers en Gaelic Lad (v. Welcome Diamond) waren met 33,4 strafpunten vierde.