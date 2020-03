Tim Lips’ Bayro overleden

Bayro N.O.P. (v. Casantos), het toppaard van Tim Lips, is op 14-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de ruiter zojuist bekend gemaakt. "Helaas was hij niet meer te redden tijdens een koliekoperatie" laat Lips weten. Met de door H.W.J. van den Bosch gefokte Bayro behoorde Lips onder andere tot het Nederlandse team op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en het EK in Lühmühlen afgelopen zomer.

Twee keer werd het duo Nederlands kampioen in Boekelo, in 2017 en 2018. Lips en Bayro wonnen vorig najaar nog viersterrenwedstrijden in Sopot en Strzegom.

Tim Lips heeft nog enkele opkomende talenten op stal, waaronder de achtjarige Herby (v. Zirocco Blue VDL), met wie hij op 3*-niveau uitkomt. Voor het hoogste niveau vertrouwde de ruiter echter op Bayro.

Absolute nummer 1

“Ik heb het geluk gehad om meer bijzondere paarden in mijn leven gehad te hebben, maar Bayro was absoluut de nummer 1 !!!” schrijft Tim Lips op Facebook. In het bericht zit ook een filmpje van Lips en zijn “once-in-a-lifetime paard.”

