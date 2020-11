Tim Lips na dressuur CCI4*L net buiten top vijf

Tim Lips staat na de dressuur met Eclips (v. Phin Phin) op de zesde plek in de CCI4*L in Pratoni del Vivaro. Met zijn score van 69.370% (30,60 strafpunten) staat hij net iets minder dan vier strafpunten achter Ingrid Klimke, die met Sap Asha P (v. Askari) voorlopig aan de leiding gaat. In de lange 3* staat Lips voorlopig vierde.