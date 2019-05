Tim Lips net naast top vijf in dressuur CCI4*-S

Tim Lips deed in het zadel van Eclips (Phin Phin x Feinschnitt I) goede zaken in het eerste onderdeel van de CCI4*-S in Renswoude. Met 67,92%, wat gelijk staat aan 32,10 strafpunten, neemt hij de zesde plaats in. De leiding is in handen van de Duitse Anna Siemer en FRH Butt's Avondale (Nobre xx x Heraldik xx). Zij staat met 27,90 strafpunten anderhalve punt voor op landgenoot Frank Ostholt.