Tim Lips pakt overwinning in CCI3*S Oudkarspel, Elaine Pen vierde

Tim Lips heeft vandaag de CCI3*-S in Oudkarspel gewonnen met de 9-jarige KWPN'er TMX Herby (v. Zirocco Blue VDL). De combinatie pakte de eerste plaats met slechts 0,7 strafpunten verschil ten opzichte van nummer twee Dirk Schrade. De winnende score van Lips was 28,9 strafpunten.

De Duitser Dirk Schrade greep naast de tweede ook de derde plaats. Samen met de 12-jarige Holsteiner Catelan (v. Catoki) was Schrade in de cross-country ietsje sneller dan Lips, maar kon hem net niet achterhalen. Het Duitse duo had 29,6 strafpunten. De derde plaats behaalde Schrade met de 11-jarige schimmel Casino 80 (v. Casillas 2).

Elaine Pen vierde

Elaine Pen pakte de vierde plaats met de 13-jarige KWPN-merrie Divali (v. Cardento). De combinatie kreeg 34,8 strafpunten.

Bron: Horses.nl