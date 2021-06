Tim Lips vijfde na dressuur in 4* Luhmühlen

Vanochtend stond Tim Lips met TMX Herby (v. Zirocco Blue) nog op de tweede plaats nadat hij een goede score van 73.44% in de dressuur neerzette bij de 4*-eventingwedstrijd in Luhmühlen. Alle combinaties hebben inmiddels de dressuurproef gereden. In de totaaluitslag staat Lips nu op de vijfde plaats.