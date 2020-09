Tim Lips wint 4* met Herby, Blom derde

Tim Lips is er met zijn jonge troef Herby (v. Zirocco Blue VDL) in geslaagd om zijn voorsprong in de lange 4* in Polen vast te houden. Met slechts een kleine tijdfout in het afsluitende springen eindigde de Nederlander op 29,6 strafpunten en de eerste plaats. Merel Blom werd met The Quizmaster (v. Albaran XX) derde. Beide Nederlanders hebben hiermee hun Olympische kwalificatie op zak.

In de cross voegde Lips met de achtjarige Herby slechts 1,2 strafpunten voor tijd toe aan zijn dressuurscore van 26,8 (73,2%) en in het springen was er nog 1,6 strafpunt voor tijd. Merel Blom zag een balk vallen bij het springen en had daarbij ook een kleine tijdsoverschrijding. Daardoor kon ze haar tweede positie in het tussenklassement niet vasthouden. De Zweedse Malin Josefsson kwam langszij met Allan V (v. Lucky Point He), dankzij een foutloos springparcours. Blom werd derde.

Zweeds feestje

In de korte vierster vierde de Zweedse amazone Louise Romeike haar eigen feestje. Ze werd eerste, tweede én vierde. De winst behaalde ze met Waikiki 207 (v. Quinar). De Nederlanders kwamen alleen in de lange vierster aan de start.

