Tim Lips zesde in Indoorcross Genève

In de Indoorcross van Genève is Tim Lips als zesde geëindigd met Herby (v. Zirocco Blue). De winst was voor Cathal Daniels in het zadel van de KWPN-er Alcatraz (v. Cartier v. Heffinck).

De Ierse Daniels behaalde vier strafpunten. De top drie werd compleet gemaakt door Karim Florent Laghouag en Padraig Mccarthy.

Tim Lips behaalde met de zevenjarige Herby elf strafpunten. Hiermee behaalde hij net zoveel strafpunten als Robin Godel. Alleen Godel was bijna acht seconden sneller dan Lips met Grandeur de Lully CH (v. Greco de Lully).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl

