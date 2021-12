Tim Lips ziet toppaard Herby vertrekken

Vanmorgen kondigde Lips aan dat Herby (v. Zirocco Blue VDL) na 6 jaren de stal heeft verlaten. ''We koesteren de mooie momenten die we met hem hebben mogen beleven en wensen hem het allerbeste.'' aldus de eventingruiter.

Tim Lips nam begin 2019 de teugels van de Zirocco Blue-zoon Herby over van zijn pupil Evelien Hamers. In hun debuut op de korte 2* in Chatsworth werd het paar direct tweede en kort daarna won Lips met Herby de lange 2* in Renswoude. De combinatie sloot het jaar af met een zesde plaatst op de indoorcross in Genève.

Mooie overwinningen

Het jaar 2020 begon het duo met een overwinning in 3* Barroca, waarna een overwinning volgde van 4* in Polen. Door deze resultaten belande Tim Lips weer terug in de top tien op de wereldranglijst voor de eventingruiters. En in april 2021 pakte het paar de overwinning in CCI3*S Oudkarspel.

