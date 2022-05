Tom McEwen bovenaan in Badminton: ‘Jammer dat Toledo zo’n proef in Tokio niet liep’

Na het succes op de Olympische Spelen vorig jaar in Tokio bracht Tom McEwen zijn Toledo de Kerser (v. Diamant de Semilly) vandaag aan de start in Badminton. Op de prestigieuze eventingwedstrijd scoorde het duo 76,60% in de dressuur en gaat daarmee na dag 1 aan de leiding met 23,4 strafpunten.

“Het is jammer dat Toledo zo’n proef in Tokio niet liep”, zegt Tom McEwen lachend die op de Spelen van vorig jaar in Tokio deel uitmaakte van het gouden team en daarnaast individueel zilver won. “Toledo liep vandaag fantastisch. De appuyementen waren super, hij was los in zijn lijf, hield goed ritme en het was redelijk foutloos. Het is fantastisch om weer in Badminton te rijden.”

Kitty King en Mollie Summerland

McEwen heeft een voorsprong van 1,4 strafpunten op Kitty King en Vendredi Biats (v. Winningmood), die 24,8 scoorden. Op slechts 0,1 strafpunt achterstand op King staat Mollie Summerland met Charly van ter Heiden (v. Contendros Bube).

Uitslag