Tom McEwen neemt leidende positie in CCI5* Pau over

Na het eerste deel van dressuur in de beroemde CCI5*-wedstrijd in Pau ging de Nieuw Zeelander Tim Price met zijn Holsteiner merrie Ascona M (v. Cassaro) aan de leiding met 28,1 strafpunten . Nu vandaag alle ruiters hun dressuurproef hebben gereden is de Brit Tom McEwen de nieuwe leider in het klassement.