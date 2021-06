Top drie voor Senna van Houte in CCIP2-L Strzegom

Senna van Houte is in het Poolse Strzegom in de top drie geëindigd in de CCIP2-L met Fernhill First Lady. Het Nederlandse duo begon na de dressuur met een zevende plek met 33,8 strafpunten en klom met foutloze rondes in het springparcours en de cross naar de derde plek.

Van Houte was niet de enige Nederlandse pony-amazone, die in de prijzen viel in Strzegom. Ze werd in de top tien vergezeld door Ivy van der Kolk met Robin Hood, Sophie Weening met Hip Hop en Kato de Smidt met Orchid’s Tigersun, die respectievelijk op de zesde, achtste en negende plek eindigden.

Kleine verschillen

De overwinning was in deze rubriek voor Antonia Fulst met Fernet, die na de dressuur al eerste stond, maar in het springparcours wel vier strafpunten extra opliep. De uiteindelijke score van de Duitse amazone kwam uit op 32,1 strafpunt en dat was genoeg de concurrentie net voor te blijven. Giulia Mannoni en Douglas kwamen uit op in totaal 33,2 strafpunten en daarmee bleef de Italiaanse net voor op Van Houte.

Uitslag

