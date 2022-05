Update Nicola Wilson na val cross Badminton

Tijdens de Badminton Horse Trials kwam Europees kampioen Nicola Wilson naar ten val waarbij ze meerdere rugwervels brak en op de intensive care verbleef. Nu is er een positieve update: Nicola Wilson heeft de intensive care verlaten en is overgebracht naar de 'Spinal Rehabilitation Unit'. Hier zal verder gewerkt worden aan haar herstel.

Het herstel van Wilson verloopt in dit nog vroege stadium tot nu toe goed. Haar gevoel en beweging keren langzaam terug naar haar onderste en bovenste ledenmaten. Er zal nog een langdurig revalidatieproces volgen maar er is een goede kans op een zo optimaal mogelijk herstel. Of ze ooit weer in het zadel zal zitten is voor nu nog onduidelijk.

Bron: British Equestrian