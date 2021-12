Vassily de Lassos benoemd tot Eventingpaard van het Jaar 2021

Topeventingpaard Vassily de Lassos is wereldwijd gekozen tot Paard van het Jaar 2021. Het bedrijf EquiRatings had een online verkiezing uitgeroepen waarvoor 7 getalenteerde eventingpaarden genomineerd waren. Mensen konden online hun stem uitbrengen.

Met meer dan 10.00 stemmen uit alle hoeken van de wereld ging de overwinning naar de 12-jarige Vassily de Lassos. Samen met zijn ruiter Andrew Hoy heeft de sympathieke vos al indrukwekkende prestaties geleverd. Niet alleen wonnen zij het individuele brons en teamzilver op de Olympische Spelen 2020 in Tokio, ook was er een individuele vierde plaats op de Wereldruiterspelen en belandden zij net naast het podium tijdens het WK 7-jarige Eventingpaarden in Lion D’Angers. Daarnaast is Vassily de Lassos een excellente springer die in zijn gehele carrière met Andrew Hoy slechts 1 balk heeft afgegooid.



Bron: Equiratings