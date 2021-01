Vijfsterren eventing paard Pamero 4 met pensioen

Het vijfsterren eventing paard Pamero 4 (v. Periguex) stopt met de topsport. Gemma Tattersall zal hem alleen nog op lager niveau uitbrengen. "Vijfsterren was niet hoog genoeg voor hem, hij kon over de grootste hekken springen!"

De 14-jarige ruin van Clive Smith liep een blessure op vlak voor Badminton 2019. Tattersall gaf hem een jaar vrij om te herstellen. “We wilden niet dat hij opnieuw geblesseerd zou raken, dus de beslissing om hem terug te trekken uit de topsport is het beste voor hem” , vertelt Tattersall aan Horse and Hound.

Succes

Bij de wedstrijd in Pau in 2018 behaalde de combinatie de tweede plaats, haar hoogste CCI5 * -score tot nu toe. Het is Tattersall haar dierbaarste herinnering met Pamero. “We waren zo dichtbij de eerste plaats! Hij was daar fantastisch, en zijn tweede plaats in de Event Rider Masters in Barbury dat jaar was ook geweldig.”

Topper

“Hij was een echte topper. We zullen hem allemaal erg missen. Een grote dank aan zijn eigenaar Clive Smith, dat ik op dit prachtige paard mag rijden.”

