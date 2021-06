Voorlopig tweede plaats voor Lips en TMX Herby

Tim Lips en TMX Herby (Zirocco Blue x Ferro) beleefden zojuist een zeer goede start van hun wedstrijd in Luhmühlen. Na hun dressuurproef, die werd beloond met 73.44%, staan zij op de tweede plaats in de CCI4*-S. De eerste plek is vooralsnog voor Sandra Auffarth, die met Let's Dance 73 (Lancer II x Contender) 78,02% scoorde.