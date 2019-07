Wereldkampioen Opgun Louvo van Sandra Auffarth met pensioen

De wereldkampioen Sandra Auffarth heeft bij het CHIO Aachen bekend gemaakt dat haar 17-jarige toppaard Opgun Louvo (v. Shogoun II) met pensioen gaat. De Selle Français ruin werd tien jaar in de eventingsport uitgebracht en behaalde vele successen. Bij de Olympische Spelen in 2012 maakte de combinatie deel uit van het Duitse team en droegen zij bij aan de gouden teammedaille.

Opgun Louvo, die al snel de bijnaam Wolle kreeg, werd op driejarige leeftijd in Frankrijk ontdekt door de Belgische eventingamazone Myriam Meylemans. Meylemans heeft Wolle de basisbeginselen bijgebracht.

Eerste wedstrijd

De eerste wedstrijd van de vos was op 6-jarige leeftijd. Daarna volgde er Duitse A en L rubrieken om vervolgens aan 1*-wedstrijden deel te nemen.

Carrière

Als 7-jarige won de ruin onder Sandra Auffarth brons op het WK Jonge Dressuurpaarden in het Franse Lion d’Angers. Het jaar daarop nam de combinatie deel aan wedstrijden op 3*-niveau. In 2011 begon op 9-jarige leeftijd de grote internationale carrière van Wolle met Sandra Auffarth. In dat jaar won de combinatie in het Duitse Luhmühlen op de Europese Kampioenschappen een gouden medaille met het Duitse team en individueel zilver. In 2012 droeg het paar bij aan Olympische teamgoud in Londen en individueel behaalde de combinatie een bronzen medaille. 2014 was het topjaar voor paard en ruiter. Na de dubbele overwinning in Aachen, volgde twee gouden medailles op de Wereldruiterspelen in Normandië. In 2016 vlogen Auffarth en Wolle naar Rio de Janeiro voor de Olympische Spelen en kreeg Auffarth een zilveren teammedaille omgehangen.

Laatste wedstrijden

In het jaar na de Olympische Spelen behaalde Wolle nog een derde plaats in Luhmühlen en een vierde plaats bij CHIO Aachen. In 2018 ging de ruin nog mee naar eventingwedstrijden in Strzegom en Sopot. Het was duidelijk dat deelname aan een groot kampioenschap niet meer eerlijk was tegenover het paard. Auffarth schrijft op haar website: ”De opbrengst van negen medailles op slechts vijf kampioenschappen was meer dan ik ooit had gedroomd.”

Pensioen

In Aachen nam de ruin afscheid van de sport. In Bergedorf, op de boerderij van de familie Auffarth, geniet Wolle van zijn pensioen.

Bron: Horses.nl/St-Georg