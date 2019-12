Wiesbaden in Event Rider Masters 2020 geschrapt

Sinds 2017 is het Wiesbadener Pfingstturnier het toneel van de eventingcompetitie Event Rider Masters. In 2020 is de eventingwedstrijd van de kalender geschrapt. Het Wiesbadener Pfingstturnier vindt volgend jaar plaats van 29 mei tot en met 1 juni. In dit weekend vinden er ook nog internationale CCI4*-wedstrijden plaats in het Ierse Tattersalls en in Renswoude. Op grond van deze volle kalender is besloten dat de wedstrijd in Wiesbaden in 2020 geen deel meer uitmaakt van de Event Rider Masters.

Volgens de organisatie is deze datum niet geschikt voor de ruiters die deelnemen aan deze eventingcompetitie.

Teleurgesteld

Jim O’Toole, directeur van de ERM competitie, is teleurgesteld dat Wiesbaden verwijderd is van de ERM-kalender. O’Toole: ”De organisatie, de ruiters en de fans houden van het evenement en de sfeer in Wiesbaden.”

Deelnemersveld

O’Toole: ”We konden een deelnemers veld met goede ruiters en paarden in 2020 niet garanderen. Het is belangerijk dat alle wedstrijden die deel uit maken van de ERM-series een top deelnemersveld hebben. We willen niet dat er een verzwakt deelnemersveld naar zo’n prestigieus en belangrijk evenement als Wiesbaden komt. We zijn van plan dat de Event Rider Masters in 2021 naar Wiesbaden zullen terugkeren.”

Bron: Horses.nl/St-Georg