William Coleman bovenaan na dressuur Luhmühlen, Sanne de Jong voorlopig dertien

In Luhmühlen vindt op dit moment een vier-en vijfsterren cross plaats. In de CCSI4* gaat de Amerikaan William Coleman na de dressuur aan de leiding. Hij reed Chin Tonic HS (v. Chin Champ) naar een totaalscore van 24.6 strafpunten. Voor Nederland kwam Sanne de Jong aan start. Zij reed Enjoy (v. Cartano) naar 30.2 strafpunten en staat daarbij voorlopig op de dertiende plaats. Opvallend is wel het grote puntenverschil: de jury bij C had de combinatie graag op plaats acht gezien terwijl de jury bij E niet verder kwam dan plaats achtentwintig.

De lage score van jury E viel dan ook compleet uit de toon bij de proef die Sanne de Jong reed met Enjoy. De juryleden waren het al vaker niet met elkaar eens, bij meerdere combinaties liepen de scores vrij uiteen. Over de winnaar William Coleman was de jury het wel eens: beide plaatste Coleman en Chin Tonic HS vandaag boven aan. Tweede is op dit moment Michael Jung met Highlighter (v. Natal) (25.6) en op plaats drie zien we Dirk Schrade met Casino 80 (v. Volstrups Casillas) (26.4). Morgen staat de cross op het programma en zondag afsluitend het springen.

Uitslag.