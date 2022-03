William Fox-Pitts 5*-eventer Parklane Hawk overleden

Parklane Hawk (v. Grosvernor xx), de in Nieuw-Zeeland gefokte volbloed, die met William Fox-Pitt drie keer een (nu) 5*-eventing evenement won, is overleden. De ruin, die de afgelopen zes jaar bij zijn eigenaren David en Catherine Witt van zijn pensioen genoot op de Rookery Park Stud in Cheshire, was 22 jaar.

De volbloed begon zijn carrière als renpaard en liep in totaal negentien races, waarin hij in totaal 1.875 dollar won. In Nieuw-Zeeland werd hij na de switch naar eventing gereden en uitgebracht door Matthew Grayling voordat hij in 2010 werd verkocht aan Catherine Witt. In dat eerste jaar won hij met Fox-Pitt de Blenheim Horse Trials. Het jaar erna won het duo de Burghley Horse Trials en in 2012 konden ze daar ook de overwinning in de Kentucky Horse Trials aan toevoegen. Daarnaast werden de twee in 2012 en 2013 ook nog twee keer derde in Burghley.

Triest

“Ik vond het heel naar om te horen dat Parklane Hawk is overleden. Hij was een fantastisch paard om te hebben gehad en ik heb een aantal geweldige overwinningen om op terug te kijken”, reageerde Fox-Pitt nadat de eigenaren bekend maakten dat Parklane was overleden. “Hij had geen beter pensioen kunnen hebben dan bij Rookery Park Stud, waar hij de laatste jaren van zijn leven enorm verwend werd. Het is heel triest voor iedereen om hem heen dat hij aan het eind van zijn weg is gekomen.”

Bron: Horsetalk