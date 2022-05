Winnend racepaard en 5* eventer Soladoun met pensioen

De Ierse amazone Elizabeth Power heeft bekend gemaakt dat haar toppaard Soladoun (v. Madoun) met pensioen gaat. De 15-jarige hengst won als driejarige samen met Richard Ames renkoersen voordat het een eventing paard werd. Onder Elizabeth klom de schimmel op naar het allerhoogste niveau.

Hoogtepunten uit de carrière van de in Frankrijk gefokte Madoun-zoon zijn onder meer een negende plaats op de Burghley Horse Trials in 2018, een overwining op de CSI4* Kilguilkey en een derde plaats tijdens de CSI3* Gatcombe en Chatsworth. Een blessure zorgde ervoor dat de henst lange tijd met zijn gezondheid kwakkelde. In 202 keerde Soladoun terug en won de 4-ster waarna hij opnieuw geblesseerd raakte. Hij mag nu genieten van zijn pensioen in de stallen van Elizabeth.

Bron: HorseandHound