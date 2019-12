WK-paard Houdini naar Raf Kooremans

Raf Kooremans heeft een nieuwe troef onder het zadel. Het gaat om de zevenjarige Houdini (Dakar VDL x Indorado). De KWPN-ruin werd eerder gereden door young rider Nina de Haas en zij bracht hem afgelopen oktober ook uit op WK voor jonge eventingpaarden in Lion d'Angers.

“We zijn heel erg blij met Houdini. We verwachten veel van dit paard en denken dat hij ook het niveau van Dimitri zal halen”, aldus Raf Kooremans. “Ik heb hem nu al enkele dagen gereden en voel veel kwaliteit. Het is de bedoeling om samen goede prestaties neer te zetten om dan uiteindelijk de juiste ruiter voor hem te vinden. We kijken het volgend eventingseizoen al vol sportief plezier tegemoet.”

Bron: Horses.nl/Raf Kooremans