Zara Tindall na jaar rustpauze weer van start in Luhmühlen

Vanwege haar zwangerschap en geboorte van haar dochter Lena had de dochter van de Engelse prinses Anne, Zara Tindall, een jaar rustpauze ingelast. In juni vervolgt zij haar topsport carrière door aan start te komen in Lumühlen.



Tindall is een van de 20 Engelse combinaties die van start gaat in de 5* cross in het Duitse Luhmühlen. De voormalig Europees en Wereldkampioene verschijnt aan de start met haar Watkins (v. Viking Ruler XX). De combinatie zal debuteren op dit 5* niveau. Watkins werd in 2018 uitgebracht door Tom McEwen en werden tiende in april dit jaar in Burnham Market.

Bron: Horse and Hound