Zwitserland wint landenwedstrijd op WK testevent

Het Zwitserse team heeft de landenstrijd gewonnen op het testevent voor de eventers in Pratoni del Vivaro. De 23-jarige Zwitser Robin Godel won ook de individuele strijd na een foutloos springparcours. Hij nam gisteren na de cross al de leiding in het klassement over met zijn paard met Grandeur de Lully CH (v. Greco de Lully).

Frankrijk werd tweede in de landenstrijd, Zweden derde. Dit was de eerste wedstrijd om de FEI Nations Cup Eventing dit jaar.

Gemengd gezelschap

Het Zwitserse team bestond verder uit de 20-jarige Nadja Minder, die debuteerde in het team. Dat gold ook voor de 62-jarige Beat Sax, die al 45 jaar eventing rijdt maar nog niet eerder de eer van zijn land mocht verdedigen. De Olympische amazone Melody Johner completeerde het team, dat gecoacht wordt door zesvoudig Olympisch eventer Nicholson. “Het was geweldig” vertelde de coach na afloop. “Ze worden steeds beter, krijgen meer zelfvertrouwen en worden steeds meer een team.”

Klimke tweede in CCI4*

Ingrid Klimke werd tweede in het individuele klassement van de korte vierster. Met Equistros Siena just do it (v. Semper Fi) was ze ook foutloos in het springparcours en consolideerde haar positie. Nicholas Tousaint uit Frankrijk werd individueel derde met Absolut Gold HDC (v. Grafenstolz).

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

Bron: FEI / Horses.nl