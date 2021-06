Brabant Horse Trials houdt eigen ‘Brabants eventingkampioenschap’

Op Facebook maakt Brabant Horse Trials bekend dat deze organisatie in juli op het Dutch Equestrian Estate een eigen Brabants eventingkampioenschap zal houden. Brabant Horse Trials is teleurgesteld in de KNHS-regio Noord-Brabant, die voor een officieel Brabants eventingkampioenschap geen toestemming wilde verlenen. Nu zal er een aparte uitslag van alle Brabantse deelnemers worden gemaakt.

‘De KNHS heeft in al haar wijsheid besloten dat we geen Brabantse kampioenschappen mogen organiseren omdat in dezelfde weekenden ook dressuur en spring kampioenschappen worden gehouden’, aldus Brabant Horse Trials.

‘We willen geen ruiters teleurstellen’

Desgevraagd laat het KNHS-regiobestuur weten dat het uiteraard heel graag provinciale eventingkampioenschappen zou organiseren, maar dat dit nu eenmaal niet gelijktijdig met de dressuur- en springkampioenschappen gehouden kan worden. “Want dan moeten we ruiters teleurstellen die niet alleen de eventing-kampioenschappen willen deelnemen, maar bijvoorbeeld ook aan het springen”, aldus regiovoorzitter Jacques van der Harst.

