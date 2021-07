Enkele updates Kampioenschap Eventing

De kampioenschappen voor de breedtesport eventing zijn jaarlijks een hoogtepunt voor de vele deelnemende paardensporters en –liefhebbers van de eventingsport. Op 7 augustus wordt het KNHS Kampioenschap Eventing paarden verreden in Oudkarspel. Op 4 september staat het KNHS Kampioenschap Pony’s op de planning.

In samenwerking met het Eventingforum zijn er voor beide kampioenschappen enkele belangrijke updates: Het ponykampioenschap zal georganiseerd worden door SGW Markelo in Markelo. Voor het paardenkampioenschap klasse L is de startgerechtigheid aangepast naar L+5. De inschrijving voor de kampioenschapsrubrieken klasse L en M is heropend tot en met zondag 1 augustus.

Kampioenschapsreglement

Voor de Kampioenschappen Eventing gelden aanvullende bepalingen die zijn opgenomen in een kampioenschapsreglement. Deze kun je hier bekijken.

Vraagprogramma’s

Bekijk hier het vraagprogramma voor het ponykampioenschap in Markelo.

Bekijk hier het vraagprogramma van Oudkarspel.

Bron: KNHS