Eventing Norg slachtoffer van diefstal: ‘Ik hou hier echt een naar gevoel aan over’

De laatste aanpassingen aan het cross-parcours in Norg werden gelegd, zodat de tientallen ruiters dit weekend tegen elkaar konden strijden om de overwinning. Een diefstal afgelopen nacht leek roet in het eten te gooien, maar volgens voorzitter Lucy Stevens gaat de wedstrijd 'gewoon' door. "Absoluut."

“Het gaat met alles bij elkaar zeker om 20 duizend euro aan schade”, vertelt Stevens. “Dat is een behoorlijke kostenpost. We zijn wel verzekerd, maar ik weet niet of alles gedekt wordt.”

‘Ik hou hier echt een naar gevoel aan over’

De parcoursbouwers kwamen vanochtend achter de roof. “We wilden al het materiaal uit de manege halen, waar ook onze opslag zit. Toen zagen we dat de motorzaag er niet was. Niemand had die ook meegenomen naar huis. Daarna zagen we dat de portofoons ook verdwenen waren.” De voorzitter baalt ervan. “Ik was er echt even ziek van. We zijn de hele week van 9 uur in de ochtend tot 9 uur ’s avonds bezig om alles op te bouwen. Ik hou hier echt een naar gevoel aan over.”

‘Het is frappant dat alles donderdagmiddag geleverd wordt, en vrijdagochtend weer weg is’

Stevens heeft de verdenking dat de dieven op de hoogte waren van de kostbare spullen in de manege. “We hebben het gisteren pas aangeleverd gekregen. Mensen hebben ervan geweten, dat kan bijna niet anders. Het is namelijk frappant dat alles donderdagmiddag geleverd wordt, en vrijdagochtend weer weg is.”

Bron: Horses.nl/RTVDrenthe