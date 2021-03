Eventingforum: toezichthouder voorterrein en vernieuwde opleidingen

Op dinsdag 16 februari is het eventingforum voor de eerste maal in 2021 bijeen gekomen. Door de corona-maatregelen gebeurde dit online. Er zijn diverse onderwerpen besproken waaronder toezichthouders op het voorterrein en de opleidingen Hindernisbouwer en Parcoursontwerper.

Er wordt al enige tijd gewerkt aan nieuwe opleidingen voor Hindernisbouwers en Parcoursontwerpers Cross Country. De Hindernisbouwer is de technische spil in het praktisch werk en de Parcoursontwerper is verantwoordelijk voor het totale ontwerp van een crosscountry parcours. Er wordt nu gekeken, gezien de coronamaatregelen, naar een geschikt moment om de opleiding te starten.

Toezichthouders

Het eventingforum heeft gesproken over het aanstellen van toezichthouders op het dressuurvoorterrein van een eventingwedstrijd. Aan eventingorganisaties wordt voor 2021 geadviseerd om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het dressuurvoorterrein. De toezichthouder op het voorterrein voor het springen is al gebruikelijk. Het forum gaat voor 2022 aan de slag met het invullen van de functie van toezichthouder voor eventingwedstrijden.

Veiligheid

Het forum heeft teruggeblikt op de valstatistieken van 2020. Uit de statistieken komt onder andere naar voren dat het percentage vallen in 2020 (2,9% van het aantal starts) lager ligt dan in 2019 (3,6% van het aantal starts). Tijdens een extra bijeenkomst in maart gaat het forum dieper in op dit soort statistieken en zullen onderwerpen zoals veiligheid, sportbeleving en vernieuwing wedstrijdsport aan bod komen.

Bron: Horses.nl / KNHS