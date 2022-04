De finale van de Dutch Eventing Young Horse Trials om de BTTS Horsetrucks Cup is verplaatst. De finale in Renswoude wordt gehouden op 6 juni in plaats van woensdag 1 juni op de Renswoude Horse Trials. Omdat deze internationale eventingwedstrijd niet doorgaat, is er ruimte gekomen.

Combinaties met vier- of vijfjarige eventingpaarden kunnen zich nog plaatsen voor de finale via de voorronde op 14 mei in Renswoude. In het voorprogramma is ook een hengstenshow opgenomen.

Bron: Persbericht