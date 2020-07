Ingrid Klimke maakt dinsdag, ruim anderhalve maand na de val waarbij ze een borstwervel brak, haar rentree in de ring. De amazone komt aan start op de nationale eventingwedstrijd in Hamm-Rhynern.

De Duitse amazone brengt meerdere paarden aan start op het concours. Dat zijn de zesjarige Hera P (Verdi x Heraldik xx), de even oude Cascamara (Cascadello II x Templer GL xx) en de achtjarige Siena Just Do It (Semper Fi x Weltrat).

Lees ook:

Bron: St. Georg