Julia Krajewski vindt nieuw toptalent in volle broer Chipmunk

Julia Krajewski kan haar Duitse titel dit jaar niet vertegenwoordigen, maar is het eventingseizoen na de coronacrisis wel uiterst succesvol begonnen. In Luhmühlen bracht ze twee jonge paarden aan start in de terreinproef. Met IcyTonic (Ibisco xx x Cristo) won ze de proef met een 9,2. Diens stalgenoot ChinTonic (Contendro x Heraldik xx) liep met een 9,0 naar de tweede plaats.

Laatstgenoemde is een volle broer van Krajweski’s voormalig toppaard Chipmunk FRH, die inmiddels wordt gereden door Michael Jung. Vlak nadat Chipmunk vorig jaar de stal van Krajewski verliet, kondigde de amazone aan zijn volle broer op stal te hebben staan. Bij zijn debuut in Luhmülen liet hij zien over veel talent voor de eventing te beschikken.

Bron: St. Georg