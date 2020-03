KNHS begint met pilot jeugdrubrieken eventing

Naast de pilot jeugdrubrieken dressuur en springen is er dit jaar ook een pilot voor jeugdrubrieken in de discipline eventing. De grootte van de pony's speelt geen rol meer, maar de leeftijd van het kind staat centraal. Het gaat om rubrieken voor eventingruiters van acht tot negentien jaar met een pony of paard. Het doel is om jonge ruiters tegen leeftijdsgenoten te laten rijden en het plezier van de sport te vergroten.

In de pilotrubrieken rijden kinderen tegen leeftijdsgenoten in dezelfde leerfase en met dezelfde motoriek die past bij hun leeftijd. De rubrieken en daarmee ook de invulling van de cross wordt opgebouwd rond de leeftijd van het kind. De klassenindeling wordt iets anders.

In de nieuwe klassenindeling wordt de hoogte van de klasse in plaats van B t/Z vermeldt.

Uitgeschreven rubrieken

De volgende rubrieken worden uitgeschreven:

Jeugd onder 12= JO12 deelname mogelijk 8 t/m 11 jaar

Jeugd onder 15= JO15 deelname mogelijk 12 t/m 14 jaar

Jeugd onder 19= JO19 deelname mogelijk 15 t/m 18 jaar

Deelname in een leeftijdsgroep is mogelijk vanaf de dag dat de startleeftijd bereikt is.

Sport leuker voor jonge ruitersng

“Allereerst hoop ik natuurlijk dat de pilotwedstrijden sowieso kunnen gaan plaatsvinden. We moeten allemaal eerst deze moeilijke tijden in de coronacrisis goed en gezond doorkomen. Daar ligt natuurlijk de eerste prioriteit voor ons allen. Maar ervan uitgaande dat we straks het normale leven weer kunnen oppakken, zie ik veel kansen in de nieuwe jeugdrubrieken voor de eventing. Het principe dat kinderen in dezelfde leeftijd tegen elkaar kunnen rijden, sta ik helemaal achter en maakt de sport voor jonge ruiters ook leuker”, vertelt bondscoach Mans Buurman.

Beter passend

“Ze kunnen bijvoorbeeld voor de wedstrijd samen onder begeleiding de cross lopen ter voorbereiding. Dan kun je als trainer op dezelfde manier dingen uitleggen. Een ruiter van vijftien spreek je natuurlijk heel anders toe dan een ruitertje van negen jaar. Ook qua ruitervaardigheden vallen de verschillende leeftijden niet met elkaar te vergelijken. Je merkt dat juryleden daar bij de dressuurproef soms wel moeite mee hebben in de beoordeling. Plus dat het gewoon geen eerlijke concurrentie oplevert”, aldus Buurman.

Bron: KNHS