KNHS Eventingtitels voor Naber, Schenk en Spaak

In Geesterambacht werd zaterdag op het terrein van de internationale wedstrijd de North Holland Horse Trials rond Manege Beukers gestreden om het KNHS Kampioenschap Eventing voor paarden in de klassen L, M en Z. In de Z-klasse werd Alice Naber-Lozeman de kampioene met If Evert. Ingrid Schenk pakte met haar paard Davos 77 de titel in de klasse M. In de klasse L ging de titel naar Mylene Spaak met O'Malley Greenfield.

Naber-Lozeman reed een sterke wedstrijd in de klasse Z met de negenjarige If Evert (v. If Ever 111). De ervaren amazone uit Biddinghuizen legde in de dressuur een goede basis. Met 68.30% (-31.70) begon ze met een vierde plaats. Vervolgens bleef Naber foutloos in het springparcours en klom daarmee naar de eerste plek. Die plek stond ze niet meer af. In de cross maakte het paard geen fouten en met enkel 2.8 strafpunten voor tijdsoverschrijding kwam Naber tot een puntentotaal van -34.50.

Eerste Z-cross

“Ik had het nog niet verwacht dat ik met If Evert kampioen zou worden”, vertelt Naber. “Het was voor het eerst dat hij een Z-cross liep. Hij heeft het afgelopen jaar wat fysieke problemen gehad en is op daardoor op dit niveau niet echt ervaren. Maar hij pakte het super aan. In de combinaties heb ik wat tijd genomen om hem er goed door heen te rijden. Dat heeft iets aan tijdfouten gekost. Maar hij was erg gehoorzaam!”

Internationaal

Als If Evert zich goed blijft ontwikkelen ziet Naber er wel een internationale eventer in. De eventingsport zit Naber helemaal in het bloed. Met Peter Parker was ze lid van het Nederlandse team op de Olympische Spelen in Rio. Ook haar dochters rijden succesvol in de eventingsport. Zo werd Leida vierde in het Z kampioenschap met T-Bone EH Z.

De cross was uitnodigend en fraai gebouwd. Wel waren er een paar technische lijnen die in alle klassen voor wat problemen zorgden. Alice Naber: “Het was een pittige maar faire cross, een kampioenschapscross. De ruiters moesten er goed voor kunnen rijden.”

Top drie

Pleun Driessen won het zilver met Cadillac (v. Vaillant). In dressuur had Driessen een kleine voorsprong op Alice Naber, maar verspeelde die door acht strafpunten in het springen. In de cross was Driessen een van de twee combinaties die foutloos en binnen de tijd croste. Haar eindtotaal kwam uit op -39.30. Met -39.50 punten ging het brons naar Floor van Gelderen die met Go Special ook binnen de tijd croste. De amazone uit Den Bosch moest echter acht strafpunten uit het springen aan haar dressuurscore toevoegen.

Klasse M

Met -34.60 punten won Ingrid Schenk en haar Davos 77 (v. Dinken) het KNHS Kampioenschap in de klasse M. In de dressuur ging Schenk al aan de leiding en stond die na de drie onderdelen ook niet meer af. Alleen in de cross liep ze 1,2 tijdfouten op. Luca Guitink, uitkomend voor de Randwijkruiters uit Hierden, klom met haar Cooley Kodachrome (v. Lissaro vd Helle) van de zevende naar de tweede plek (-35.50) door foutloos te springen en te crossen. Het brons was voor Mabel van Gemerden met de merrie Burberry (v. Obelisk). Ook zij eindigde op haar dressuurscore van 38.10.

Klasse L

De Hierdense amazone Mylène Spaak won het L-kampioenschap met de zevenjarige O’Malley Greenfield (v. Jamal vd Heffinck). Spaak stond na de dressuur met -31.90 op de derde plaats. Haar directe concurrenten maakten in het springen en in de cross fouten, Spaak hield de lei schoon wat haar de titel opleverde. Achter Mylène Spaak won Michelle Swinkels op Hannelot-Blue (v. Plot Blue) het zilver met -33.40. Het brons was voor Zoë van de Klashorst, van de Noord Hollandse rijvereniging RV. Alcmaria Hippix, die voor eigen publiek de KWPN-merrie Davina SPW (v. Vaillant) foutloos door het springparcours en de cross stuurde en op -33.50 eindigde.

Uitslagen

Klasse Z

Alice Naber-Lozeman – If Evert, -34.50 Pleun Driessen – Cadillac, -39.30 Floor van Gelderen – Go Special, -39.50

Klasse M

Ingrid Schenk – Davos 77, -34.60 Luca Guitink – Cooley Kodachrome, -35.50 Mabel van Gemerden – Burberry, -38.10



Klasse L

Mylène Spaak – O’Malley Greenfield, -31.90 Michelle Swinkels – Hannelot-Blue, -33.40 Zoë van de Klashorst – Davina SPW, -33.50

Bron: Persbericht