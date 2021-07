KNHS Regio Noord-Brabant maakt excuus, toch regiokampioenschap eventing

Het regiobestuur van KNHS Regio Noord-Brabant heeft zijn excuus aangeboden aan alle Brabantse eventingruiters. Het bestuur wilde in de eerste instantie geen toestemming verlenen voor een officieel provinciaal kampioenschap in deze discipline. Nu laat het bestuur weten alles op alles te zetten om het kampioenschap later dit jaar plaats te laten vinden.

“Door omstandigheden en vooral miscommunicatie is er een verkeerd beeld ontstaan ten aanzien van het belang van de eventingsport vanuit het regiobestuur. Dit is absoluut niet de bedoeling en daarvoor biedt het regiobestuur zijn verontschuldigingen aan.”

Nieuwe datum

“Het liefst hadden de eventingruiters de Brabantse kampioenschappen 2021 in juli verreden. Dat gaat helaas niet lukken. Er wordt nu keihard gewerkt aan een nieuwe datum. We streven naar een datum die weliswaar na de zomervakantie zal liggen, maar een volwaardig kampioenschap zal zijn. We gaan er alles aan doen om het kampioenschap dit najaar door te laten gaan.”

Bron: Horses.nl/KNHS Regio Noord-Brabant