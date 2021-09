Milstream’s Gaelic Lad van Kristy Snepvangers overleden

Het eventingpaard Milstream's Gaelic Lad (alias Ted) van Kristy Snepvangers is afgelopen zondag overleden. Vorig jaar werd de combinatie Nederlands kampioen bij de junioren en ook liep Gaelic Lad naar meerdere goede internationale klasseringen in CCI2-wedstrijden. "Ted heeft veel betekend voor mij, mijn fans en de hele eventingsport meer op de kaart gezet", aldus Snepvangers, die ook zeer actief is op social media en daar haar avonturen met ondere andere Gaelic Lad deelde.

“Gisteren kregen we te horen dat het met Ted snel achteruit ging en hij was gaan liggen in zijn stal. Deze ochtend zijn we vroeg naar de kliniek gereden en hij probeerde nog eenmaal op te staan toen hij ons hoorde, maar hier had hij de kracht niet meer voor (door ontsteking in de darm, kon hij niet meer eten). Ik heb hem toen gerustgesteld en gezegd dat het goed was zo, hij hoefde niet meer te vechten voor mij als het zoveel pijn deed” schrijft Snepvangers op facebook. “Ted is rustig in mijn armen gestorven.”

Nederlands kampioen

“Precies 1 jaar geleden 19-09-20 werden wij samen Nederlands Kampioen, jij liet mijn droom uitkomen. Vandaag 19-09-21 de dag dat ik je moet laten gaan. Het leven is zo oneerlijk en jij verdiende de wereld. We gaan je zo erg missen lieve Ted.”

Afscheidsvideo

Snepvangers, die haar eventingavonturen fanatiek deelt in vlogs op haar YouTube-kanaal, kondigt een afscheidsvideo aan. “Morgen komt ook nog een afscheidsvideo online die heel bijzonder zal worden. Niet alleen voor mensen die Ted kennen, maar ook voor vele die Ted nooit gekend hebben, maar wél van de sport houden.”

Bron: Horses.nl