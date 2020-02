Nieuwe competitie jonge eventingpaarden opengesteld

De inschrijving is opengesteld voor de nieuwe competitie voor 4- en 5-jarige eventingpaarden. De eerste editie van deze Dutch Eventing Young Horse Trials wordt verreden via drie wedstrijden plus een finale in Renswoude op Hippisch Centrum De Schalm van de familie Boonzaaijer.

Gert Boonzaaijer is samen met René van der Leest van de Dutch Eventing Stables de initiatiefnemer van de nieuwe competitie: “We zijn bezig om aan de basis te werken van de eventingsport: om de fokkerij van eventingpaarden op de kaart te zetten en de afzet te bevorderen. De veulenkeuring voor eventing-veulens heeft dit jaar drie selecties in AarleRixtel, Sint-Niklaas en Putten, de veiling via ET Auction is weer voor oktober gepland. Om een nog betere selectie te kunnen maken en om de jonge eventingpaarden in het algemeen beter in de picture te krijgen, hebben we nu ook een competitie opgezet.”

Langzaam en vriendelijk opbouwen

Met name voor de vierjarige paarden wordt de opgave langzaam en heel vriendelijk opgebouwd volgens Gert Boonzaaijer: “Ze komen de springpiste binnen, daar staat een jury die de gangen beoordeelt. Halthouden, een keer middendraf, kijken of ie makkelijk is in de aanleuning, dat soort aspecten. Geen echte dressuurproef dus, een minuut of 3. Dan gaan ze een springparcoursje in met een paar hindernissen op BB-niveau en van daaruit gelijk de cross in, met heel simpele dingen in het terrain. In de loop van de competitie wordt dat steeds wat meer: aan het eind van de rit een dubbel op één galopsprong, sprongetje voor of na het water, het bruggetje op galopperen, kijken of ze een beetje lef hebben. En van de vijfjarige mogen we net wat meer vragen.”

Livestream

De wedstrijden zijn te volgen via een livestream. “We willen ze laten zien zoals ze zijn. Een keer erlangs lopen of een keer staken is helemaal niet erg, als ze het daarna maar oppakken. Hier kunnen we met relatief weinig investering alles filmen. Zo bouwen we van elk paard ook een bestand op dat we weer kunnen gebruiken voor de veiling als dat gewenst is. En we krijgen een competitie waarin we de paarden in verschillende fasen aan het werk hebben kunnen zien, dat is veel realistischer.” Aldus boonzaaijer.

Bron: KWPN