Nina de Haas weer opgenomen in Bavaria 0.0 Eventing Team

Nina de Haas maakt weer deel uit van het Bavaria 0.0 Eventing Team. In het seizoen van 2018/2019 maakte de amazone deel uit van het team, maar richtte zich het afgelopen jaar op haar sportieve carrière en werd opgenomen in het KNHS Talententeam. De Haas is met Divine (Sir Shutterfly x For Pleasure) opgenomen in het A-kader young riders en met Cocu (Namelus R x Karandasj) in het B-kader.