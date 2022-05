NK Eventing jeugd verplaatst naar Varsseveld

Er is een nieuwe datum voor het Nederlands Kampioenschap Eventing voor Junioren en Young Riders. Door de afgelasting van de Renswoude Horse Trials moest de KNHS op zoek naar een ander evenement om het kampioenschap in onder te brengen. Het Achterhoeks Hippisch Festijn in Varsseveld, dat van 15 tot en met 18 september op de kalender staat, bleek bereid het Nederlandse eventingkampioenschap voor de jeugd in het programma op te nemen. In Renswoude stond ook voor de ponyruiters een observatiewedstrijd gepland, deze is nu verhuisd naar Oudkarspel.

Door het verplaatsen van het kampioenschap naar half september, kan het NK helaas niet meer dienen als observatiewedstrijd voor het Europees Kampioenschap. In plaats van de wedstrijd in Renswoude is nu de wedstrijd in Luhmühlen als observatiewedstrijd aangewezen. Deze wedstrijd vindt plaats van 23 t/m 26 juni, dus een week na de bekende vier en vijfsterrenwedstrijd van Luhmühlen.

Blij met oplossing

Bondscoach Marcelle de Kam is blij met de gevonden oplossing: “Het is geweldig dat het Achterhoeks Hippisch Festijn het kampioenschap wil organiseren. De familie Venderbosch blijkt opnieuw zeer behulpzaam te zijn. Het is niet de eerste keer dat de wedstrijdorganisatie in Varsseveld in de bres springt om iets op te lossen. Varsseveld is een mooie wedstrijd en zeker ook kampioenschapswaardig. Natuurlijk is het wel jammer dat Renswoude niet doorgaat en dat het NK nu geen deel uitmaakt van de selectie voor het Europees kampioenschap. Er zit nu zeven weken tussen het EK en het NK, dat heeft ook een paar voordelen. De combinaties die Nederland op het EK vertegenwoordigen kunnen ook aan het NK meedoen, want er zit voldoende tijd tussen. En hopelijk komen er door de extra voorbereidingstijd ook meer Young Riders aan de start van het NK. Het geeft een aantal combinaties net iets meer tijd.”

Agenda

23-26 juni 2022 Luhmühlen observatiewedstrijd voor EK

25-31 juli 2022 Hartpury EK Eventing jeugd

15-18 september 2022 Varsseveld NK Eventing jeugd

Pony’s

Bondscoach Mans Buurman had voor zijn ponyselectie ook de wedstrijd in Renswoude aangemerkt als observatiemoment. Voor deze groep werd in Oudkarspel een geweldige oplossing gevonden. Het team dat daar jaarlijks de North Holland Horse Trials organiseert, besloot om voor de ponyjeugd een extra internationale wedstrijd te realiseren. Van 3 tot en met 5 juni staat er nu een internationale ponywedstrijd op het programma.

Het EK voor de ponyruiters wordt van 3 tot en met 7 augustus in het Poolse Strzegom verreden.

Bron: KNHS