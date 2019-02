Outdoor Helvoirt houdt op te bestaan

Eerder dit jaar werd al bekend dat Outdoor Helvoirt dit jaar geen doorgang kan vinden vanwege problemen met de financiën. Nu is duidelijk dat het evenement defintief van de kalender verdwijnt. 'Eén van Neerlands bekendste en populairste eventingwedstrijden heeft met pijn in het hart moeten besluiten het evenement definitief van de kalender te halen. Niet de sponsoring maar beschikbaarheid van gronden klinkt hierbij nu als hoofdargument', schrijft de organisatie in een persbericht.

Het paardensportspektakel, dat in 1983 voor het eerst werd georganiseerd door Daddy Stibbe en oud militaryruiter Henk Kruger, kende bijna 20 mooie edities, maar werd ook enkele malen geannuleerd door extreme weersomstandigheden, verboden door dierziektes en het overlijden van toenmalig parcoursbouwer Bert Robben. In 2002 kende het evenement haar laatste editie aan de Heikant in Helvoirt.

Doorstart

In 2008 bliezen enkele enthousiaste Helvoirtenaren, waaronder parcoursbouwer Bas Verhoeven, het evenement op een geheel nieuw terrein en met een volledige nieuwe identiteit nieuw leven in. Het Outdoor Helvoirt van toen met veel bossen en zandpaden maakte plaats voor de moderne cross country met een fantastische route op permanent grasland met lichte glooiingen en mooie natuurlijke elementen. Het evenement werd belangeloos mogelijk gemaakt door een groot aantal grondeigenaren. Alle faciliteiten lagen kort bij elkaar en daarmee was het evenement op en rondom Landgoed Hoendernest gezellig en knus. Uitbreiding van het evenement was echter erg moeilijk, misschien wel onmogelijk, doordat het in een relatief druk bewoond gebied gelegen was met een drukke doorgaande weg er dwars doorheen.

Verkoop van grond

Helaas is de organisatie van Outdoor Helvoirt door verkoop van grond niet meer in staat het evenement in de huidige lijn door te zetten. Veiligheid, Brabantse gezelligheid, uitstraling en kwaliteit zijn altijd belangrijke pijlers geweest van het evenement en hier valt niet aan te tornen vindt het huidige bestuur van Outdoor Helvoirt.

Trots

De organisatie is trots op datgeen zij jarenlang heeft kunnen organiseren met een vaste hechte en enthousiaste club vrijwilligers, een trouwe groep sponsoren en fantastische grondeigenaren. De komende tijd zullen met grondeigenaren de aanwezige objecten in het veld netjes worden verwijderd en zal na een periode van ruim tien jaar een einde komen aan de internationale eventingsport in het kleine kerkdorpje Helvoirt.\

Bron: Persbericht