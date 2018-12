Patrick Verbakel scoort op Indoor SGW

“Het is de afwisseling, vooral heel mooi om te doen en fijn voor de paarden”, vertelt Patrick Verbakel over de Indoor SGW in de Mortel waarin hij tweede werd met Happiness in de M/Z rubriek. De combinatie was ook in de Derby op zaterdagavond goed voor de tweede plek. Beide keren hield een balkje hen van de zege. Door de influenza uitbraak bleef het aantal deelnemers wat beperkt.

Happiness (v. Zavall VDL) is nog relatief jong, zes jaar. Ze pakt alles aan, maar is soms nog net even te enthousiast en dan is het moeilijk de controle te houden.” De merrie komt uit zelfde stam als Verbakels driesterren topper Coconut Girl . De moeders zijn nichtjes.

In de Derby moest Verbakel de zege laten aan Hein van Driel. Maartje Verbakel, geen familie, werd derde. “De Derby ging over allemaal natuurlijke hindernissen en was echt heel mooi “, aldus Verbakel die dit soort wedstrijden als heel leerzaam ziet. In de SGW moest hij de hoogste eer laten aan Indira Jussen met Quaresta. Met Happiness hoop hij komend jaar een keer de stap naar de internationale eventing te maken. “Maar het is natuurlijk altijd afwachten hoe het seizoen gaat lopen.

Klasse L en pony’s

De L-klasse werd een prooi voor Marion Van Dommelen met Onze Willem van de Rietvenne op de voet gevolgd door Pleun Driessen met Cadillac. De M/Z bij de pony’s was Dhidey Hulshof een klasse apart. Ze won met Don Migo en werd tweede met Don Passo.

Bron: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk