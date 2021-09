Starttijden KWPN Kampioenschapen vijfjarige eventingpaarden online

Het KWPN heeft de startlijst voor de het KWPN Kampioenschap voor vijfjarige eventingpaarden bekend gemaakt. Dit kampioenschap dat tijdens het Achterhoeks Hippisch Festijn in Varsseveld wordt verreden begint vrijdag 17 september. Er komen negentien combinaties in actie, waarvan veertien vijfjarige KWPN’ers de titel KWPN Kampioen kunnen behalen.

Kimany MBF (Connect uit Nijery van Zas van Los Angeles ,fokker A.G.C. Verkerk uit Hoofddorp), die vakkundig werd voorgesteld door Sanne de Jong, won vorig jaar de titel. Voor De Jong was het de derde keer dat ze naar voren kon treden op de winnaar van het KWPN kampioenschap voor vijfjarige eventingpaarden.

Drie onderdelen



De wedstrijd wordt verreden over drie onderdelen: een beoordeling van de gangen van het paard (dressuur), springen en de terreinproef. Bij de presentatie van de gangen komen maximaal drie combinaties tegelijk in de dressuurbaan. Zij laten op verzoek van de jury links- en rechtsom stap, draf en galop zien. Daarna volgt een springparcours met een hoogte van 1.00 meter en de tenslotte de terreinproef waarbij geen maximale toegestane tijd van kracht is. Er wordt in zowel het springen als in de terreinproef om de 4 minuten gestart.



Hoofdterrein/crossterrein:

13.00 uur dressuur

15.15 uur springen

15.30 uur cross

Het Achterhoeks Hippisch Festijn, dat al decennia lang bekend staat als het veelzijdig paardensportevenement in het Achterhoekse Varssveld. Deze bekende eventingwedstrijd heeft de internationale klassen CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L, CCI3*-S en CCI3*-L op het programma staan. Kijk op hippischfestijn.nl voor alle informatie.

​Startlijst vijfjarigen

Winnaars voorgaande jaren

Bron: KWPN